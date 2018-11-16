Niğde Belediyesi kışa hazır

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerin alındığını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tüm hazırlıkları tamamlayan belediye ekipleri, yağışla birlikte mücadeleye başladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kar yağışına karşı ekiplerin karla mücadeleye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız. Ekiplerimiz vatandaşımızın kış mevsiminde herhangi bir sorun yaşamaması için vardiyalı şekilde çalışıp halkımızın hizmetinde olacak. İnşallah bu kışı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz."