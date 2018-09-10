NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda gündemle ilgili 21 madde karara bağlandı. Şehir, imar planında tadilat, talep ve teklifler görüşülerek imar komisyonuna sevk edildi.

Ayrıca toplantıda okul servis araçlarının taşıma ücretleri Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan iş yerlerinin kira bedelleri 500 lira olarak belirlendi.



Kızılelma Parkı'nda bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Kapalı Halı Saha ve kapalı tenis kort sahası kullanım ücretleri belirlendi.



Niğde S.S 51 Nolu Özel halk otobüsleri motorlu taşıyıcılar kooperatifi başkanlığının yolcu ücretleri kartlı tam 2,40, kartlı öğrenci 1,75, kartsız tam 3,00, kartsız öğrenci 2,00 lira olarak belirlendi.