Niğde Belediyesi aşure dağıttı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesinde aşure ikramı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce geleneksel hale getirdiği muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ile öğrencilere aşure ikram etti.

Yardımlaşma ve paylaşmanın kendileri için her zaman ön planda olduğunu belirten Özkan, "Mübarek muharrem ayında Niğde Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve bereketin sembolü olan aşure ikramlarımız şehrimizin farklı noktalarında da devam edecek." ifadelerini kullandı.