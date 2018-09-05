Niğde Belediyesi 1 ton dondurma ikram edecek

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi 2. Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında vatandaşlara bir ton dondurma ikram edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında kente 6 Eylül'de gelecek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dondurma tırı, belediye önünde saat 16.00'da Niğdelilere dondurmak ikram edilecek.

Dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurmasını tatmak için Niğdelileri davet eden Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Kahramanmaraş denilince akla dondurma geliyor. Şehir şehir gezen Maraş'ın ünlü lezzeti dondurma, 6 Eylül Perşembe günü Niğde'de olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu lezzeti tatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.