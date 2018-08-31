Niğde, Ankara'da tanıtılacak

NİĞDE (AA) - Niğde, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde bu yıl 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 5. Niğde Tanıtım Günleri ile görücüye çıkacak.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, protokol ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısı ile 5. Niğde Tanıtım Günleri hakkında bilgi verdi.

Niğde'nin turizm, tarım ürünleri ve yatırım alanları gibi değerlerini en iyi tanıtma yollarından birisinin de tanıtım günleri ve fuarlar olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Niğde, gerek tarım ürünleri gerek doğal güzellileri ve tarihi mekanları gerekse yatırım açısından büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yapılan tanıtım günleri ve fuarları insanların ilimize ait değerleri gelip görmeleri ve buna orantılı olarak turizmin gelişmesi açısından bir fırsat olarak görmeliyiz. Tyana Antik Su Kemerleri, Gümüşler Manastırı, Aladağları, Bolkarları gibi eşsiz güzellikleri olan ilimiz ayrıca büyük bir tarım potansiyeline sahiptir. Bu değerleri ve bu potansiyeli insanlara göstermeliyiz. Bu da ancak fuarlara iştirak etmekle, bu şekilde Niğde Günleri tertip etmekle mümkün."

Şimşek, bu düşüncelerle Ankara'da 20-23 Eylül tarihlerinde Niğde Tanıtım Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini dile getirerek, tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diledi ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Özkan da kentin anıtımı için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Toplantıya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlyas Gökhan, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Niğde Dernekleri Federasyon Başkanı Emin Özer, oda başkanları ve organizasyon firma yetkilileri de katıldı.