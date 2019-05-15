NİĞDE (AA) - Niğde Adliyesine fiziki yeterliliğin engellilere göre eksiksiz sağlanmasından dolayı "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Niğde Adliyesinde düzenlenen törene Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ve dernek üyeleri katıldı.



Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, yaptığı konuşmada, amaçlarının Niğde'yi engelli dostu şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu konuda erişebilirlik komisyonu kurulduğunu belirten Kılınç, "Bu komisyon kamuya açık alanları, otobüsleri ve kamu binalarını belli aralıklarla kontrol ediyor. Eksiklerini tespit ediyor. Bu standartları yakalayan yerlere de erişilebilirlik belgesi veriyor. Niğde'miz de bu belgeyi verebileceğimiz bir binamız oldu. Niğde Adalet sarayımız kriterleri sağladığı için bu belgeyi almaya hak kazandı." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise belgeyi almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adalete erişim tüm vatandaşlara açısından büyük önem taşımakta. Ama özellikle engelli vatandaşlarımız açısından bizim için büyük önem arz etmekte. Uzun zamandır arkadaşlarımızın çalışmasıyla devam ediyordu. Bu çalışma nihayete erdi. Engelli vatandaşlarımızın adliyemize dolayısıyla adalete erişimi daha kolay olacak. Teknik fiziki ve yapısal çalışmalar yapıldı. Bundan 1 ay önce de Sağlık Bakanlığından da bebek dostu kurum belgesi aldık. Yine aynı şekilde Niğde'de ilk olarak engelli erişim kurum belgesi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."