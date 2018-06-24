"Niğde Adliyesindeki yangında herhangi bir kayıp yok"

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Niğde Adliye Sarayının arka bahçesinde çıkan yangında, personelde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının seçim malzemelerini teslim aldığı Adliye Sarayının arka bahçesinde yangın çıktığını belirtti.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığını ifade eden Güven, Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemlerinin, yangın nedeniyle Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçirilerek sürdürüldüğünü kaydetti.

Güven, "Yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.