Niğde Açık Cezaevi'nden örnek proje

NİĞDE (AA) - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma" projesi Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek 694 bin 995 lira hibe almaya hak kazandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yazılı açıklamasında, projenin Niğde ve Türkiye için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Projeyle enerjinin dönüştürülerek kullanılması, kurumda bulunan atölye iş kollarında enerji tasarrufuna destek vermesinin ekonomiye katkısının paha biçilemez olduğunu ifade eden Dönmez, projenin hayırlı olması diledi.

Dönmez, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, "Proje hazırlanmasında kurumlarımızdan desteklerini esirgemeyen Vali Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Proje Planlama Koordinasyon Eğitim Ofisi Koordinatörü Ali İlker Atabay ve ekibine, ek finansman sağlanmasında yine yardımını esirgemeyen Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Sayın Murat Atan Bey'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.