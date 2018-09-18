Nida Tüfekçi Yozgat'ta anıldı

YOZGAT (AA) - Türk Halk Müziğinin ve kültürünün mihenk taşlarından olan Nida Tüfekçi, ölümünün 25. yılında memleketi Yozgat'ta anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Dayanışma Derneği ve Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen anma töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Sürmeli anıtına çelenk sundu.

Tören sonrası açıklama yapan Halıcı, bine yakın türküyü derleyip kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan merhum Nida Tüfekçi'yi rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Bundan 25 yıl önce türkülerin Nida'sız kaldığını ancak Nida ile türkülerin hala yaşadığını belirten Halıcı, "Çok sayıda Yozgat türküsünü derleyen ve günümüze gelmesini sağlayan Nida Tüfekçi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Merhum anısına 21 Eylül Cuma akşamı saat 19.30 da Büyük Sinema Salonu'nda TRT sanatçıları İlker Gökkaya ve Selma Geçer'in katkılarıyla halk müziği konser programı düzenlenecektir. Bütün halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.