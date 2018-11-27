Nezaket Okulları'nda kitap şenliği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar Belediyesi bünyesinde 4-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren Nezaket Okulları'nca kitap şenliği düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana eğitim hizmeti veren Nezaket Okulları'nda her yıl 800 ile bin öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

Okulda öğrencilerin, bedenini tanıma, temizlik, yemek, konuşma ve ziyaret adabı, hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı, hasta ziyareti, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, arkadaş edinme, el becerisi kazanma, yabancı dil öğrenme, sanatsal faaliyetler icra etme, kitap alışkanlığı, spor yapma gibi alanlarda eğitim gördüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca belirli zamanlarda çocuklar için kitap şenlikleri düzenlendiği belirtildi.

Şenliklerde öğrencilerin biriktirdikleri harçlıklarla boyama ve masal kitapları aldıkları ve bu sayede öğrencilere küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıldığı aktarıldı.