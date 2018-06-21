New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük kenti New York'ta Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Donald Trump yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

New York'un sembol mekanlarından Bryant Park'ta toplanan binlerce kişi, buradan Birleşmiş Milletlere (BM) kadar yürüdü.

Ellerinde "Göçmen çocukları koruyun", "Mülteciler hoş geldiniz", "Çocuklar yasa dışı değildir" ve "Aileleri bir arada tutun" gibi pankartlar taşıyan ve göçmenler lehine sloganlar atan farklı din ve etnik kökene mensup göstericiler, caddeler boyunca uzun kuyruklar oluşturarak BM binasının önüne geldi.

Trump yönetiminin, ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmen ailelerin çocuklarını ayıran politikasını eleştiren göstericiler, göçmen çocukların hedef alınmasına şiddetle karşı çıktı.

Gösteri, BM binası önünde olaysız şekilde sona erdi.

Muhabir: Hakan Çopur