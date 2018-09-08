New York Times, 'isimsiz makale'yi yayımlamaktan gurur duyuyor

NEW YORK (AA) - New York Times (NYT) gazetesi yetkililerinin, isimsiz olarak yayına verilen "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım." başlıklı makaleyi yayımlamaktan gurur duydukları açıklandı.

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NYT Halkla İlişkiler Birimi Başkan Yardımcısı Danielle Rhoades Ha, çarşamba günü yayımlanan ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden tepki toplayan makaleye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ha, Trump'ın söz konusu makaleyi "yüreksiz" olarak nitelendirmesine ilişkin, NYT Sözcüsü Eileen Murphy'nin "Bu makaleyi yayımlamaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu makale, kamuoyunun, Trump yönetiminde, bilen bir konumda olanlardan neler olup bittiğini anlamasına büyük bir değer katıyor." ifadelerini paylaştı.

Daha önce de isimsiz makaleler yayımladıklarını vurgulayan Ha, gazetede isimsiz ya da takma isimle yayımlanan makalelerden de örnekler verdi.

Ha, AA muhabirinin “Yazarın güvenilirliği ve makalenin olası yasal sonuçları konusunda bir endişeniz var mı?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan gazetede 15 Ocak 1977'de “Bayan Gandi'nin Ekonomik Başarılarını sorgulamak” başlıklı makale yayımlanmış, burada Hindistan’da dönemin lideri İndira Gandi’nin ekonomik politikaları sorgulanmıştı.

25 Haziran 2018’de de güvenlik nedeniyle ismini açıklamayan Latin kökenli göçmen bir annenin “6 Yaşındaki oğlum ve ben aile tutuklamasında nelere katlandık” başlığıyla yayımlanan makalede ise Trump yönetiminin göçmen politikasında yaşadıkları anlatıldı.

Muhabir: İslam Doğru