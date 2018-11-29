NEVÜ'de Sanat Müzesi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde "Sanat Müzesi" oluşturuldu.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi içindeki müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, törende yaptığı konuşmada, müzenin açılışıyla fakültelerinin aktif bir eğitim merkezi haline geleceğine inandığını belirtti.

Müzenin 450 metrekarelik alanda 200 eserle sanatseverleri ağırlayacağını ifade eden Pehlevan, "Ülkemizde üniversitelerin çatıları altında değişik adlarda sanat müzeleri bulunmakta ve bugün bunlara bir tanesinin daha eklenmesinin tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Önemli bir boşluğun ve ihtiyacın bu müze vasıtasıyla karşılanacağını düşünüyoruz." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ise Sanat Müzesi'nin kent ve üniversite açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Üniversitemiz için bu müzemiz gerekliydi. Bulunduğumuz şehir ve üniversitemiz için büyük bir kazanım oldu. Bu müzemizin bugün bu hale gelmesinde Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımız başta olmak üzere, eserleriyle bizlere destek veren değerli sanatçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel de katıldı.

