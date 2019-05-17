NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından ikincisi İlim Yayma Cemiyeti Nevşehir Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Kur'an-ı Kerim Meal Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hüseyin Işık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılışta konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, fakülte olarak ilki geçen yıl üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın, bu kez halka açık yapıldığını belirterek, yarışmaya katılanlara destek verenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin, çeşitli ilahileri seslendirmesinin ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile protokol üyelerince verildi.

Törene, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müftüleri, akademisyenler ile öğrenci ve davetliler katıldı.

