NEVÜ'de kadına yönelik şiddetle mücadele ele alındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında NEVÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (NÜKÇAM) tarafından Nevşehir Barosu ve Nevşehir Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete dair haberlerin dünyanın her yerinden geldiğini ve kadına yönelik ayrımcı, yok sayma tavrının çok uzun yıllardır devam eden bir durum olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ürünü olduğunu savunan Kahraman, kadınların öldürüldüğü cinayetlerin yüzde 60'ının evlerde işlendiğini ve faillerin koca, sevgili, baba, oğul, erkek kardeşler olduğuna dikkati çekti.

NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Gülşehir Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kadına şiddete hayır" konulu slayt gösterisi ile müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, "Kadına Yönelik Şiddeti Farklı Açılardan Sorgulamak" başlıklı panel yapıldı.

Programa, Nevşehir Baro Başkanı Mustafa Necmi Öncül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.