NEVÜ’de ”1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 14-17 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyumun açılışına; Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, yurt dışı ve yurt dışından uzmanlar, eğitimciler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyuma telekonferans ile canlı bağlanan ve katılımcıları selamlayarak, sempozyumu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür eden Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin “Bu sempozyumun Nevşehir’de ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin yurdunda düzenlenmesi benim için çok değerli. Ayrıca “Eşekli Kütüphaneci” olarak adından söz ettiren Mustafa Güzelgöz’ün de memleketinde düzenlenmesi bu sempozyuma önemli bir ayrıcalık katmıştır” ifadelerinde bulundu.

Sempozyumun açılışında konuşan ‘1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’ Başkanlarından Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız “’Çocuk kütüphaneleri bir çocuğun hayatını değiştirebilir mi?’ noktasından hareketle bugün buradayız. Biz bu hayali geçen yıl kurduk ve Türkiye’de ilk kez ‘Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nı düzenledik. Bugün de burada yurt dışından ve yurt içinden katılımcılar ile Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunun birincisini gerçekleştiriyoruz. Sempozyumumuzun gerçekleştirilmesine destek veren, emeği geçen ve sempozyumumuza bildirileri ile katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP İdaresi olarak kurulduğumuz günden bugüne yaşadığımız coğrafyanın potansiyelini artırmaya ve bunu etkin bir şekilde kullanabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. KOP eylem planları belirtilen amaçlarına uygun olarak uluslararası ölçekli ve ulusal stratejiler doğrultusunda KOP bölgesinde yer alan illerde okuma kültüründe farkındalık sağlamak, okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçladığımız ‘KOP Okuyor’ projemizle 2016-2017 yıllarında kurum ve kuruluşlarımızla birlikte 119 projeye mali destek sağladık. Bu desteklerle KOP illerimizi kütüphaneler, kitaplıklar, gezici kütüphaneler, okur-yazar buluşmaları gibi çok sayıda projeye destek verdik” diye konuştu.

Türkiye’de bir ilk olan “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nun Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Bizim kültürümüzde ve inancımızda olduğu kadar kitaba karşı saygının kuvvetli olduğu başka bir yer bilmiyorum. Bizde bir çocuk kitapla içeri girdiği zaman yaşlılar toparlanır ve ayağa kalkarlar. Hele ki Kur’an-ı Kerim’le birlikte ise illa ki ayakta karşılarlar. Kitaba gösterilen bu ilginin ve saygının en üst düzeyde olduğu bir kültürden ve medeniyetten geliyoruz. Bizler, çocuklarımıza içerisinde bir başka dünyanın var olduğunun gösterilmesinin zamanının geldiğini bilerek bu geleneği devam ettirmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bugün Dünyada çeşitli medeniyetlerin izlerini sürdürdüğümüzde bunların ilk kişiliğini oluşturanın kütüphaneler ve kütüphane geleneğinin olduğunu görüyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve eşekli kütüphaneci olarak bilinen ve anılan Mustafa Güzelgöz’ün yolundan yürüyerek bunu bir sonraki nesle aktarmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle bu önemli sempozyumun üniversitemizde gerçekleştirilmesine vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de “Çocuklarımızın ders dışında okuma kültürünü ve beğenisini geliştirebilecek yegane kurumlar Çocuk Kütüphaneleridir. Çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman çocuklar ve onların aileleri için günümüzdeki kadar önemli olmamıştır. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri de toplumların önceliği durumuna gelmiştir. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir. Belediye olarak biz de, önümüzdeki günlerde şehir genelinde 10 park alanında çocukların da yararlanması için ünitelerin yer alacağı Millet Kıraathaneleri kuracağız” diye konuşma yaptı

Türkiye’nin basılan kitap çeşitliliğinde dünyada 10’uncu sırada yer aldığını belirten ve batıya oranla da yaş ortalamasına göre kitap okuyan en genç nüfusa Türkiye’nin sahip olduğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, “ Çocuk Kütüphaneleri ile ilgili söylenecek çok şey var ama biz Türkiye olarak, dünyada da örnek alınan mekan estetiğiyle ve fonksiyonuyla beraber çocukla eşleştireceğimiz bir koridoru açmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa birincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Uluslararası Çocuk Kütüphanesi Sempozyumu’nu icra ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devamı gelecek ve Türkiye’nin önüne geniş ve rahat bir koridor açılmış olacak. Biz Türkiye olarak geçmişten günümüze baktığımızda çok önemli potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin de en önemlilerinden bir tanesi de kitaptır. Dünyada kitap hakkında önemli ülkeler arasında Türkiye vardır. Çünkü 2000 yılında bu ülkede bastırılan kitap çeşidi sayısı 12 bin 580’dir. Geçtiğimiz yıl bu ülkede 66 bin 890 çeşit kitap basıldı. Bu çeşitlilikle Türkiye dünyanın 10’uncu sırasındadır. Hemen önümüzde de İtalya var ve onu da geçmek üzereyiz.

Bizim batıdaki gelişmiş ülkelerden en avantajlı yanımız genç nüfusumuzun yüksek olması ve o ülkelerde okuma alışkanlığı ileri yaşlarda olurken, bizde bu potansiyelimiz genç yaşlarda. İnşallah bugün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum ile birlikte bugünden itibaren bu potansiyelimizi daha da arttıracağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye’de ilk kitap basımının gerçekleştirildiği döneme öncülük eden Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın da asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, 1. Uluslararası Çocuk Kütüphanesi Sempozyumunun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ve sempozyumuna katkı sağlayan protokole çeşitli hediyelerin takdim edildiği program, protokol üyelerinin ve katılımcıların Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez’in düzenlediği 1869’dan 1928 yılları arasındaki ‘Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri’ konulu sergiyi gezdi.

Açılışı yapılan sempozyum; ‘Mekan Olarak Çocuk Kütüphanesi’, ‘Çocuk Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı’, ‘Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem’, ‘Çocuk Kütüphanelerinin Aile ve Sosyal Çevre ile İlişkisi’, ‘Çocuk Kütüphanesinde Nitelikli Hizmet Sunumu’, ‘Çocuk Kütüphanelerinde Nitelikli Koleksiyon Oluşturmak’ ve ‘Çocuk Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı (Yaşam Boyu Öğrenme)’ başlıkları adı altında gerçekleştirilecek olan oturumlarla devam edecek.