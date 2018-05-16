NEVÜ Senatosundan İsrail ve ABD'ye 3 dilde kınama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Senatosu, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesini 3 dilde yayımladığı bildiriyle kınadı.

Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen baskı ve zulmü kınayan senato, Türkçe, Japonca ve İbranice dillerinde bildiri yayımladı.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşımasının Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukukun kararlarının yok sayılması anlamına geldiğini belirtilen bildiride, Filistin halkının meşru müdafaa hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Bildiride şu görüşlere yer verildi:

"ABD, uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu'da istikrarsızlık ve kaosa sürüklemiş, terör devleti İsrail’in katliam yapmasını cesaretlendirmiştir. Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini de gözler önüne sermektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Haçlı zihniyeti ile yürütülen bu katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Siyonist devlet tarafından masum Filistin halkının haklarının on yıllardır sürekli ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak böyle bir katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın, topyekün gür bir sesle 'dur' dememesi kabul edilemez bir durumdur. Tarih, bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu'da sivillere karşı silahlı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemektedirler."

