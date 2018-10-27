NEVÜ Rektörü Bağlı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Bağlı mesajında, cumhuriyetin ilanının, istikbal mücadelesinin bir nişanı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği büyük mücadelenin ardından huzur ve refaha kavuştuğunu, günümüzde bu topraklarda yaşayanların tarihten dersler çıkarması gerektiğini aktaran Bağlı, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 tarihi cumhuriyetin ilanı ile taçlanan son büyük istikbal mücadelemizin nişanıdır. Bu mücadele genç nesillerin her daim hayırla yad edeceği Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Fahrettin Altay, Ali Fuat Cebesoy ve devrin nice büyük devlet adamlarının, komutanlarının önderliğinde vatan uğruna şehit düşen askerlerimizin, fedakar halkımızın mücadelesidir. Bugün o mücadele sonucunda huzur ve refah içinde yaşayabilen bizlerin amacı Cumhuriyetin ilanına giden süreci yeni nesillerin anlayıp hatırlamasını sağlamak, tarihinden ders alıp bir daha zor duruma düşmemek adına ilimle, fenle inançla ve imanla çalışıp, düşünüp hareket edilmesi gerekliliğini gençlerimize kavratabilmektir.

95'inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet aynı zamanda köklü tarihimizde farklı coğrafyalarda devletler kurmuş, hep en büyük olmuş milletimizin Anadolu topraklarındaki serencamında Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin bin yıllık mirası üzerinde yeniden yükseldiğinin, milletimizin en zor zamanlarda bile nasıl yeniden ayağa kalkabildiğinin de ispatıdır."

