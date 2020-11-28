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NEVÜ Rektörü Aktekin MasterChef Türkiye’de Jürilik Yaptı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, çekimleri Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri arasında gerçekleştirilen “MasterChef Türkiye”de jürilik yaptı.
Genel 28.11.2020, 14:36
TV8 ekranlarının herkes tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı “MasterChef Türkiye”nin 28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanacak bölümünün dış çekimleri Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Devrent Vadisinde yapıldı.
Rektör Aktekin diğer jüriler ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yöreye özgü yemek ve tatlıları tadarak oy kullandı.
Program çekimlerinde ayrıca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya bölgenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerine yer verildi.