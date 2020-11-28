NEVÜ Rektörü Aktekin MasterChef Türkiye’de Jürilik Yaptı

TV8 ekranlarının herkes tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı “MasterChef Türkiye”nin 28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanacak bölümünün dış çekimleri Nevşehir’in Ürgüp İlçesi Devrent Vadisinde yapıldı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şef olarak yer aldığı ve birbirinden yetenekli yarışmacıların katıldığı programda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Demir Özer, Ürgüp Belediyesi Meclis Üyesi Halil Memiş, Turizmciler Murat Çoban ve Mehmet Dinler jüri olarak yer aldı.

Rektör Aktekin diğer jüriler ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yöreye özgü yemek ve tatlıları tadarak oy kullandı.

Program çekimlerinde ayrıca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya bölgenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerine yer verildi.