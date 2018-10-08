NEVÜ öğrencileri için uyum gezisi düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim öğretime başlayan öğrencilere yönelik, üniversite ve şehri tanımaları amacıyla uyum gezisi düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu, Gülşehir Meslek Yüksekokulu, Kozaklı Meslek Yüksekokulu, Avanos Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, öğrencilere NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve akademisyenler eşlik etti.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik alanları ile kent merkezini gezen öğrencilere yörenin doğal, kültürel ve tarihi yapısı anlatıldı.

NEVÜ Rektörü Bağlı, etkinlikte öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda donanımlı bireylere ihtiyacı olduğunu, öğrencilik süresi boyunca zamanı verimli geçirmeleri için gayret göstermeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Bağlı, "Sizlerin yabancılık çekmemesi için burada bulunduğunuz süre içerisinde çeşitli aktivitelerle sizlere daima destek olacağız. Sizlere tavsiyem zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirerek, hedefleriniz doğrultusunda başarılı bireyler olarak bu sıralardan ayrılın. Toplumumuz ve ülkemizin her alanda yetişmiş ve donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bu beklentileri siz gençler, daima azim ve kararlılıkla her alanda elde edeceğiniz başarılarla karşılayacaksınız." dedi.

Etkinliğin gelecek hafta sonu diğer fakülte ve yüksekokul programlarındaki öğrencilerin katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

