NEVÜ, Dünya Helal Zirve’sinde dünya şampiyonu oldu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Turizm Fakültesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölüm Öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Düzenlenen “7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nden Altın Madalya Ve Dünya Şampiyonluğuyla Döndü.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nden altın madalya ve dünya şampiyonluğuyla döndü.
"7. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo" ve "5. Dünya Helal Zirvesi", İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonuyla 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.
“Altın Madalya Alarak Dünya Şampiyonu Oldular”
“Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası”na Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keskin koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencileri Yaşar Mete, Sezer Şallı ve Kemal Yürük katılarak temsil etti.
Dünya şampiyonasında NEVÜ öğrencileri, ekip kategorisinde klasman birincisi olarak 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldular.
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50