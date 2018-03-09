NEVÜ'den kadınlara özel konser

NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş ilçesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle konser verdi.

Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından oda müziği ve orkestra konseri verildi.

Etkinliğe, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Karaboduk, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ile davetliler katıldı.

