Nevşehir'in il oluşunun 65. yılı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentin il oluşunun 65. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, mesajında, Nevşehir'in, Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954'te il haline getirilmesinde emeği geçenleri şükranla andığını belirtti.

Geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'nun coğrafi olarak merkezinde bulunan Nevşehir'i gelecek yüzyıllara örnek bir kent olarak taşımak istediklerini dile getiren Açıkgöz, bu kapsamda çalışmalarını yılmadan yorulmadan sürdürdüklerini kaydetti.

Milletvekili Menekşe de Nevşehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kalkınarak, başarı seviyesinin daha da üst sıralara çıkarılmasını sağlamanın temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Menekşe şunları kaydetti:

"Nevşehir, iç dinamiğini modern şehircilik alanında etkin bir şekilde ortaya koyabilecektir. Şehrimiz, son yıllarda şehirleşme, sanayi, üniversite ve turizm alanlarında büyük gelişimler göstermektedir. İlimizi her yönüyle daha yukarılara taşımak için vatandaşlarımızla uyum ve istişare içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir."

Başkan Arı da köklü geçmişi, tarihi değerleri, coğrafi özellikleri ile önemli bir konuma sahip Nevşehir'in turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesini sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Arı, "Bu kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak bizler de bu önemin farkında olarak ilimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Nevşehir'i daha iyi yerlere getireceğiz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir." ifadelerine yer verdi.

