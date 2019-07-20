Nevşehir'in il oluşunun 65. yılı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954'te il oluşunun 65. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, dünyanın gözdesi ve Türkiye'nin nadide köşelerinden Nevşehir'de görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

Kentin, her alanda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Kapadokya bölgesi, hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa hem de eşsiz tabiat harikası güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahiptir. Nevşehirimizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve her alanda başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. Nevşehir'in il oluşundan bugüne kadar geçen sürede ve son yıllarda şehirleşme, sanayi, üniversite ve turizm alanlarında büyük gelişimler göstermektedir. İlimizi her yönüyle daha yukarılara taşımak için gerek mesai arkadaşlarımla gerek vatandaşlarımızla uyum ve istişare içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir."

