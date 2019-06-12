Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda, düzenlenen haziran ayı olağan toplantısı, bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasının ardından Murakabe Heyeti seçimi ile devam etti.

Toplantıda daha sonra imar komisyonu raporu ve imar plan tadilatı görüşülerek Nevşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu ve yeni su depolarının ikmal ihalelerinin yapımına ilişkin yetki alındı.

- Jandarma'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan uygulamada kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve araç içindeki şahısların üst aramasında 2 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.

Çardak köyünde ise bir ihbarı değerlendiren jandarma, bir evin bahçesinde 81 adet kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili şahısların gözaltına alındığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrenildi.

- Belediye ekipleri sağanak yağışın ardından seferber oldu

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış bazı alanlarda olumsuzluklara neden oldu.

Yaklaşık üç saat süren ve metrekareye 36 kilogram yağış düştüğü tespit edilen sağanağın ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri, ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, fen işleri, temizlik işleri, su ve kanalizasyon işleri ve zabıta müdürlüğü ekiplerinin sorunlu noktalara müdahalede bulunduğu belirtildi.

Bazı sokaklardaki sel suları itfaiye ekipleri tarafından vidanjör yardımıyla tahliye edilirken kapanan mazgalların yeniden açıldığı, fen işleri müdürlüğü ekiplerince de bazı mahallelerde bozulan yolların onarımı için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Ekiplerin gece boyunca sel ile birlikte gelen kum yığınlarının bulunduğu yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkayarak temizlediği ifade edildi.

