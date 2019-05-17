Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, çeşitli programlarla devam ediyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde iftar öncesi gerçekleştirilen programda, çocuklara yönelik çeşitli animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlendi. Hacivat-Karagöz orta oyununun ardından tasavvuf sanatçısı Ahmet Hakan Karagül, dinleti sundu.

Kardeşlik ve ümmet temalı konserleri ile 28 ülkede sahne alan Karagül, Nevşehirlilere keyifli bir ramazan akşamı yaşattı. Tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra kaside ve ilahiler seslendiren Karagül’e Nevşehirliler ilgi gösterdi.

Katılımcılar, etkinlik sonunda Nevşehir Belediyesi'nin hayırsever vatandaşların katkısı ile kurduğu iftar çadırında oruçlarını açtı.

- Göreme'de şerbet dağıtımı

Göreme Belediyesi tarafından teravih namazından sonra beldedeki tüm camilerde cemaate ramazan şerbeti dağıtıldı.

Cami avlularına kurulan stantlarda belediye görevlileri tarafından yapılan dağıtımda, şerbeti tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, gazetecilere, şerbetin Osmanlı geleneği olduğunu, bunun unutulmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Eren, "Ramazanda camilerde kılınan teravih namazından sonra cemaatimize sunduğumuz şerbet ikramımız halkımız tarafından ilgi ile karşılanıyor. Şerbetimiz, gül suyu ve hakiki bal karışımıyla imal ediliyor. Vatandaşlarımız unutulmaya yüz tutan bu adeti tekrar hatırlatılmasından dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Bizden sonraki nesillerimize geleneklerimizi bu şekilde aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

- Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasındaki toplantıda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Nevşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin, 2018 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ve ibrasının arsından diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Üyelerin taleplerinin dinlenmesinin ardından sona eren toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

