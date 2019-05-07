Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve il protokolü, ilk iftarlarını "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklarla açtı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesislerindeki programda, Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, çocuklarla sohbet etti.

Burada çocuklara hitap eden Aktaş, "Sizlerin topluma faydalı insanlar olarak yetiştirilmeniz ve eğitimlerinizi başarıyla tamamlamanız en büyük dileğimizdir. Bütün çalışmalarımız ve gayretlerimiz de buna yöneliktir. Sizler de gayret göstererek, milletimizin ve devletimizin size sağladığı bu güzel imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hayata atılacaksınız, memleketimize, milletimize, ailelerinize hayırlı insanlar olacaksınız." diye konuştu.

Aktaş, Sevgi Evleri'nde çocuklara hizmet eden tüm personele de teşekkür etti.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ve eşleri katıldı.





- Belediye iftar çadırında ilk buluşma

Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda ilk iftar heyecanı yaşandı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nin önündeki alanda ramazan ayına özel hazırlanan alanda, iftar öncesi çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Meddah gösterilerinin düzenlendiği programda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarla sohbet etti.

Hayırsever kişi ve kuruluşların desteği ile düzenlenen iftarda buluşan vatandaşlar ilk oruçlarını burada açtı.

İlk iftar programına AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, bazı belediye meclis üyeleri, sanatçı Kürşat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar çadırında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İmsakın bereketinden, iftarın sevincinden, teravihin birlik ve beraberliğinden, mukabelenin huzurundan nasibimizi almaya el birliğiyle çalışacağız. Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı, sadece oruç tutmakla yetinmeyip, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve hoşgörüye eriştiğimiz Ramazan Ayı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Arı, Ramazan ayı boyunca, her akşam bin 500 kişiye iftar verileceğini de sözlerine keldi.

- İftara yetişemeyenlere su ve hurma dağıtıldı

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği (İYD) gönüllüleri, iftar vakti trafikte olan vatandaşlara oruçlarını açabilmeleri için ikramda bulundu.

Gönüllüler, Atatürk Bulvarı, Lale ve Milli İrade caddesinde iftar saatinde kırmızı ışıkta duran araçlardaki sürücü ve yolculara su ve hurma dağıttı.

Etkinliği düzenleyenlerden Abdussamet Akan, trafik yoğunluğu sebebiyle evlerine yetişemeyen vatandaşların oruçlarını vaktinde açmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Akan, evlerine veya davetli oldukları iftar sofralarına yetişmek için yola çıkan ancak bir nedenle geciken araçlardaki yaklaşık 200 kişiye iftariyelik dağıttıklarını söyledi.

