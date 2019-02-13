Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından Uygur Türklerinin yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla "Kardeşine Sahip Çık" konulu söyleşi düzenlendi.

Mustafapaşa Yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, Doğu Türkistan'da yaşananları anlattı.

2014 yılında üç ay süre ile Doğu Türkistan'da bulunduğunu belirten Öger, Uygur halkının çeşitli zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Öger, dünya kamuoyunun dikkatini Doğu Türkistan'a çekerek, yaşanan sorunların gündemde tutulması gerektiğini, bu konuda Türk milletine büyük görev düştüğünü söyledi.

Söyleşi, "Doğu Türkistan hakkında acı gerçekler" adlı kısa filmin izlenmesiyle sona erdi.

- Derinkuyu'da "İslam'da temizlik" konulu seminer

Derinkuyu ilçesinde, Müftülük tarafından kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

24 Kasım İlkokulunda düzenlenen "İslam'da temizlik" konulu seminerde, Kur'an Kursu hocası Saliha Kızıltepe tarafından kadınlara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Programın ardından, teşekkür konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, eğitimlerin ilçedeki okullarda veli kaynaşmasını sağlamak amacıyla organize edildiğini, farklı konularda seminer ve etkinlikler düzenlenmesine devam edileceğini belirtti.

- Nevşehir Belediyesinin ağaçlandırma çalışması

Nevşehir Belediyesi, daha yeşil bir Nevşehir için yürüttüğü çalışmalara baharın yaklaşmasıyla yeniden başladı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çeşitli noktalardaki alanlarda çeşitli süs bitkisi ve fidanları toprakla buluşturdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, havaların ısınmasını fırsat bilerek çocuk parkları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda uygun alanlarda çalışma yapıldığını belirtti.

Seçen, ıhlamur, sedir, mazı, karaçam, erik ve akçaağaç fidanlarının dikimi için görevlendiren ekiplerin mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.