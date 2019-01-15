Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 12 şahsın yakalandığı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve aranmakta olan şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğerleri ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile savcılıklarca serbest bırakıldı.





- Nevşehir'de ev hanımları için kurs açıldı





Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlayabilmeleri ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üç farklı branşta kurs açıldı.

İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle başlatılan kursta kadınlar, çeşitli el sanatları alanında eğitim alıyor.

KAÇEM binasındaki kursta, örgü, işleme, nakış dalında 75 kadın hem eğitim alacak hem de ortaya çıkarılan ürünlerin yapılacak satışlarından gelir elde edilecek.

Kurs, üç ay boyunca devam edecek.