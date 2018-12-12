Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde Afet Özdemir başkanlığında ilk kadın derneği kuruldu.

Derinkuyu İlçe Kadın İş Geliştirme Derneği adındaki oluşumun kuruluş belgesi kaymakamlık binasında düzenlenen törenle, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından derneğin yönetimi kurulu başkanı Özdemir'e takdim edildi.

Kaymakam Yeşilyurt, burada yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşu ile ilçede kadınlara yönelik faaliyetlerin artacağına inandığını belirtti.

Yeşilyurt, "Bayanların olduğu yerde kalite daha da artıyor. Bayanlar iş hayatında girdiğinde kurumların havası değişiyor. Amacımız bayanların sosyal hayatta olumlu faaliyetlerde bulunmalarıdır." dedi.

Dernek Başkanı Özdemir ise "Kadınlarımızın dertleri, hayalleri, hedefleri var. Kadınlarımızın dertlerine çözüm hayallerine ışık olmak için bizler bu yola çıktık. Kadın olarak saygı, sevgi ve başarıyı hak ediyoruz. Bu amaçla bu derneği kurduk." diye konuştu.

Özdemir, dernek üye sayısının artırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.





- "Sosyal Bilimlerde Horizon 2020 Programı"

Kapadokya Teknopark ve TÜBİTAK işbirliğinde "Sosyal Bilimlerde Horizon 2020 Programı" ile ilgili hakkında bilgilendirme günü gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde, akademisyen, girişimci firma ve araştırmacılara yönelik toplantıda, katılımcılara, program kapsamındaki destek çağrıları hakkında detaylar anlatıldı.

TÜBİTAK Uzmanı Burcu Göğüş Doğan ve Uzman Sonay Gönenli tarafından, Horizon 2020 programına proje önerisi hazırlama ve sunma süreçleri, bu hususta dikkat edilmesi gerekenler, ortak kuruluş bulma metotları, öncelikli temalar ve sosyal bilimler disiplini ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.