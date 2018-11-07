Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp ilçesindeki turistik alanlardan Üç Güzeller mevkisinde yapımı devam eden yürüyüş yolunda incelemede bulundu.

Ürgüp Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatılan çalışmayla, doğal yapıya uygun olması amacıyla ahşap kaplama olarak tasarlanan yoldaki incelemesinde Aktaş'a Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı da eşlik etti.

Vali Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçici ahşap kaplama yürüyüş alanları projesi ile hem doğal dokunun korunmasının ve ziyaretçilerin daha konforlu gezi ve ziyaretlerini yapabilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Aktaş, geçici zemin kaplama projesinin, iklim koşullarından kaynaklı aşınmalardan ve konukların can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

- Nevşehir'de ekmeğe zam

Nevşehir’de bir liradan satılan 250 gram ekmeğe 20 kuruş zam yapıldı.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına yapılan başvuru sonrasında toplanan komisyonun zammı onayladığı ve artışın hayata geçtiği belirtildi.

Yeni tarifeye göre ayrıca, 100 gram simit 75 kuruş, tekli pide bir lira 20 kuruş, çiftli pide 2 lira 40 kuruştan tüketiciye sunuluyor.