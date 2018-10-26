Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu istişare toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurul Başkanı İsmail Kurul tarafından bölgede yapılan çalışmalar hakkında verilen brifingin ardından konuşan Vali Aktaş, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kapadokya'nın, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti.

Aktaş, sit alanların bilimsel verilerle değerlendirilmesinin önemli olduğunu, korunacak hassas alanlarla nitelikli doğal koruma alanlarının gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılabilmesi için çalışmaların hassasiyet içinde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.



- Başkan Seçen Özhaseki ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Özhaseki ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelen Seçen, kentte belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Görüşmenin sonunda Seçen, Özhaseki'ye ziyaretin anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çini tabak hediye etti.



