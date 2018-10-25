Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğine elektronik posta yoluyla yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Kapucubaşı Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir araçtan öğrencilere açık sigara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis, M.Y. adlı şahsın kullandığı şikayet konusu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, araç içinde yaklaşık 11 kilogram kıyılmış tütün ile çeşitli markalarda 6 bin 800 boş makaron ele geçirildi.

M.Y. hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

- Uyuşturucu ele geçirildi

2000 Evler Mahallesi'ndeyse polisin takibinde olan H.N'nin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçtaki aramada, üç parça halinde, şeffaf poşete sarılı vaziyette kullanıma hazır yaklaşık birer gramlık metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Terminal Kavşağı'nda durdurularak arama yapılan bir başka araçta da yaklaşık 6 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü N.Ç, gözaltına alındı. Her iki şahıs hakkında da "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

