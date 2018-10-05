Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşla görüştü.

Vali Aktaş, Bölükören, Ovaören, Gökçetoprak, Yalıntaş, Terlemez, Yakatarla, Oğulkaya, Kızılkaya ve Gülpınar köylerini gezerek, köy halkı ile biraraya geldi.

Köy muhtarlarından çalışmalarla ilgili bilgi alan Aktaş, halkın taleplerini dinledi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızla, insanlarımızla daha yakın olmak, ihtiyaçlarını yerinde görmek, isteklerini yerinde dinlemek için köylerimizi ziyaret ediyoruz." dedi.

Aktaş'a programlarında, Gülşehir Kaymakam Vekili Yiğit Yaşar Demirer, Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli ile köy muhtarları eşlik etti.





- Nevşehir'de "huzur uygulaması"

Nevşehir'de, emniyet ekiplerince "Huzur uygulaması" yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmada, av malzemesi satışı yapan iş yerleri, alış veriş merkezleri, umuma açık eğlence yerleri ile trafikteki araçlar denetlendi.

167 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 14 av bayii, 103 umuma açık yer, 143 araç ve bin 250 şahıs kontrol edildi.

Kusurlu olduğu tespit edilen 12 araca toplamda 13 bin 809 lira para cezası kesilirken, bakaya suçundan aranan 2 şahsa yasal işlem yapıldı.





- Derinkuyu'da okul yararına kermes

Derinkuyu ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda geliri okulun ihtiyaçlarından kullanılmak üzere kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hanefi Bostan, öğrenci velileri ve ilçe esnafının katkısıyla hazırlanan kermesin okul yararına düzenlendiğini belirtti.

Velilerce hazırlanan börek, tatlı, pasta ve yemekler, oluşturulan stantlarda satışa sunuldu.

Etkinliğe, Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Ali Hasan Eyesen, İlçe Emniyet Amiri Murat Karadeveli ve vatandaşlar katıldı.

