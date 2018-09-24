Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) girişine kurulan stantta, görevli polisler kente gelen üniversite öğrenicilerine bilgilendirmede bulunuyor.

"El ele güvenli geleceğe" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla üniversite yerleşkesine gelen öğrencilere, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında broşür ile not defteri ve kalem dağıtan polis, kek ve limonata ikramında bulundu.

Stant, 28 Eylül'e kadar NEVÜ yerleşkesinde açık bulundurulacak.

- Fasulye üreticisinin yüzü gülüyor

Derinkuyu ilçesinde, 45 bin dekar alana ekimi gerçekleştirilen fasulyede hasat dönemi başladı.

Çiftçiler, ürettikleri fasulyenin kilogramını ortalama 6 liradan satışa sundu.

Tarım Kredi Kooperatifi İlçe Müdürü Serkan Emirzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede dekar başına 250 ila 300 kilogram verim elde edildiğini belirtti.

Emirzaoğlu, "İlçemizde ekili olan alanlardan yaklaşık 13 bin verim bekliyoruz. Kooperatif olarak, çiftçiden ürün alımına başladık. Bugüne kadar 2 bin ton fasulye alımı yaptık. Mevcut fiyat üreticinin yüzünü güldürüyor." dedi.



