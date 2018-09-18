Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu yöneticileri, Kaymakam İsmail Erdoğan ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Yücel Irmak'ı ziyaret etti.

Okullarının, E-Twinning Projesi kapsamında farklı kategorilerde 6 ayrı kalite etiketi almaya hak kazanması nedeniyle verdikleri destekten dolayı Erdoğan ve Irmak'a teşekkür eden okul idarecileri yeni projelerle ilgili bilgi aktardı.

Proje sorumlu öğretmeni Aylin Akyüz, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, okulda öğrencilerle birlikte yürütülen ve kalite sürecine sunulan projelerin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından kalite etiketine layık görüldüğünü belirtti.

Akyüz, öğrencilerin, kültürel miras, dijital okur-yazarlık, kodlama, geri dönüşüm, doğal yaşam ve ekosistem hakkında yaptıkları araştırmaları içeren sunum ve etkinliklerin ulusal e-twinning sayfasında paylaşıldığını kaydetti.

- Başkan Seçen esnafla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kent merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Şehir merkezindeki ticari hareketliliğin en yoğun olduğu merkezler arasında yer alan Keçeciler Caddesi'nde çeşitli meslek dallarında faaliyette bulunan esnafla, iş yerlerinde bir araya gelen Seçen, sorun ve talepleri dinledi.

Esnafla sohbet eden Seçen, kendisine iletilen istek ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen, ziyarette karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

- "Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı" projesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi'nde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı" isimli proje çalışması yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk tarafından yürütülen çalışma, il genelinde görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik gerçekleştirildi.

Katılımcı 30 sınıf öğretmeni ve 11 uzmandan oluşan proje ekibi ile iki hafta süren eğitim sonunda tamamlanan proje sonunda katılımcılar, kendi belirledikleri bir değer konusunu özgün bir dijital hikaye haline getirdi.

Projede başarılı olanlara, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.





