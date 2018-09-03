Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), 2018-2019 eğitim öğretim yılı öğrenci kesin kayıtları başladı.



YKS sonuçlarına göre NEVÜ'yü tercih eden öğrenciler, yerleşkedeki Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde oluşturulan kayıt merkezinde kayıtlarını yaptırmaya başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencilerin kayıtlarını, çarşamba gününe kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekleri, öte yandan 7 Eylül tarihine kadar da üniversiteye bizzat başvurarak işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.



YKS sonuçlarına göre NEVÜ'yü 4 bin 434 öğrenci tercih etmişti.





- Otel odalarında hırsızlık yapan şahıs tutuklandı



Kozaklı ilçesinde, çeşitli tarihlerde otel odalarında yapılan hırsızlık olayı ile ilgili polisin yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede geçen ay bir otelin 14 ayrı odasından toplam 3 bin 800 TL, 710 dolar ve 200 avro çalan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şahsın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden H.F. olduğunu tespit etti.



Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikametinde gözaltına alınan H.F, gönderildiği Nevşehir'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.