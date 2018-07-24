Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Askıda Çorba Projesi kapsamında yemek dağıttı.



Askıda Çorba Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hayata geçirilen proje için bir restoranda öğle yemeği dağıtımına katılan Başkan Seçen, daha sonra Dernek Başkanı Fikret Şanlıbaba'dan bilgi aldı.



Askıda çorba uygulamasıyla her gün 350 ailenin evlerine yemek servisi yapıldığı ve 50 kişinin de projeden faydalandığı bildirildi.

- AK Parti İl Başkanı Yanar'dan kutlama mesajı



AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yanar, mesajında basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.



Demokrasinin gelişmesinde basının önemine değinen Yanar, şunları kaydetti:



"Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumun basına duyduğu güveni arttırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlarda ve büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru ve aydınlatıcı bilgilerle aydınlatan ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı saygılarımla kutlarım."

- 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle Nevşehir'deki gazetecilerin bayramını kutladı.



Türk basınının her zaman demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak görevini layıkıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"Basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Nevşehir'in her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."



