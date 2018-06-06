Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB) Uzun Dönem Seçim Hukuku Gözlem Heyeti, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Laurent Campigotto ve John Ignatius Burke, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Aktaş'a bilgi verdi.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Aktaş, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- NEVÜ'de NÜKÇAM ve RWI arasında protokol imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama Merkezi (NÜKÇAM) ile Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

NEVÜ'de gerçekleştirilen imza töreninde, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, RWI Türkiye Programı Başdanışmanı Dr. İlhami Alkan Olsson ve Program Koordinatörü Şebnem Keniş protokolü imzaladı.

NÜKÇA Müdürü Kahraman, burada yaptığı açıklamada, başlatılan işbirliği çerçevesinde kadına yönelik çalışmalara ivme kazandıracağını belirtti.

Kahraman, protokolün, kadına yönelik ayrımcılığın, eşitsizliğin ve şiddetin önlenmesi, kadının insan hakları, eğitim ve araştırma alanlarında iyileştirmeler ve kadın sorunlarının çözümü açısından önemli olduğunu kaydetti.

- Belediyeden dolandırıcılara uyarı

Nevşehir Belediye Başkanlığınca vatandaşlar kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı işletme yöneticilerini telefonla arayıp kendilerini belediye bürokratları olarak tanıtarak ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması için para talebinde bulunulduğuna yönelik şikayetler alındığı duyuruldu.

Açıklamada, belediye çalışanlarının vatandaşlardan para talebinde bulunmasının söz konusu olmadığı, bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, benzer durumla karşılaşan vatandaşların, 155 Polis İmdat ve 153 Alo Zabıta hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları tavsiye edildi.

