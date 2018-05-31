Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini artırdı.

Ekipler, fırınlarda yaptıkları denetimde, gramaj kontrolü ve katkı maddelerine yönelik kontrollerin yanı sıra ortamın hijyenik durumu da inceledi.

Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen işletmecilere cezai işlem uygulandı.

Kasap, manav ve alışveriş merkezlerindeki gıda satışı yapılan işyerleri de denetlendi.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.

TUİK'ten yapılan açıklamada, Nevşehir Bölge Müdürlüğü faaliyet alanındaki Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 479 bin 931 araç olduğu bildirildi.

Verilere göre, Aksaray'da 121 bin 634, Kırıkkale'de 70 bin 266, Kırşehir'de 67 bin 658, Nevşehir'de 116 bin 913, Niğde'de 103 bin 460 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor.