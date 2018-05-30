Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - MHP Nevşehir Milletvekili adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel ve Fazlı Koç, beraberlerinde partilerinin il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'ı ziyaret etti.

24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında ilçede vatandaşlarla buluşan heyet, daha sonra Başkan Yıldız ile bir araya geldi.

Varol, Yıldız'ı nezaketinden ötürü tebrik ederek, yürüttükleri seçim çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Yıldız ise 24 Haziran'da yapılacak seçimin önemine değinerek, Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini ve 2023 yılına kadar kalkınmışlık seviyesi çok daha artmış bir ülke seviyesine ulaşılacağına inandığını belirtti.

Görüşmenin ardından MHP heyeti, Ürgüp Belediye birimlerinde çalışan personelleri de ziyaret etti.

- Derinkuyu Kaymakamı Erdoğan göreve başladı

Derinkuyu Kaymakamlığına atanan İsmail Erdoğan görevine başladı.

Makamında gazetecileri kabul eden 1996 yılı doğumlu Erdoğan, ilk görev yerinin yeraltı yerleşimi ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Derinkuyu ilçesi olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, "İlk görev yerimin güzel Derinkuyu ilçemiz olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. İlçemizin gelişmesi için gereken gayreti göstereceğiz. Elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimi bilmenizi isterim. Kapımız her vatandaşımıza açık olacaktır." dedi.

Erdoğan, ilçeye gelen turist sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı planladığını kaydetti.

- NEVÜ'de Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademik ve idari personeline yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verildi.

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki programda, bilgi güvenliği danışmanı Ercan Cengiz konuşma yaptı.

Bilgi güvenliğine yönelik yaygın tehditlerle bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri anlatan Cengiz, bilgi güvenliği temel kavramları, parola güvenliği, sosyal mühendislik konularında katılımcılara bilgi aktardı.

Seminere, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin ile NEVÜ Genel Sekreteri ve Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, akademisyenler ve idari personel katıldı.







