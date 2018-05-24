Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri, proje dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalarını "Beden Eğitimi ve Spor Bilim Şenliği"nde sergiledi.

Eğitim Fakültesinde düzenlenen şenlikte, öğrenciler danışman öğretim üyeleriyle hazırladıkları çalışmalara ilişkin poster sunumları yaptı.

Etkinliğe, Eğitim Fakültesi dekan yardımcıları Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Arslan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Okullarda sürdürülen diyabet eğitimi tamamlandı

Nevşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Gelecek İçin Diyabetin Farkındayız" projesi kapsamında, okullarda sürdürülen eğitim programı sona erdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okulda Diyabet Programı" protokolü gereğince yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezi, ilçe, belde ve köylerde birçok okulda seminer düzenlendi.

Eğitim programlarında, il genelinde toplam 5 bin 563 öğrenci, 485 öğretmen ve 63 veliye, diyabetin tanımı, tedavi yöntemleri, çocukluk çağı diyabetine doğru yaklaşım, hipoglisemi ve hiperglisemide ilk müdahale konularında eğitim verildi.

