Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Kozaklı ilçesinde çaldıkları bakır kabloları hurdacıya götüren şahıslar, ihbar üzerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozaklı ilçesinde bulunan bir hurdacıya satmak için 6 kilogram ağırlığında bakır kablo götüren O.A.S, C.K, T.S, ve M.T, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde kabloları Kayseri Caddesi'nde bulunan bir işletmenin bahçesinden çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

- Uyuşturucuyla mücadele

Nevşehir'de son bir hafta içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç zanlının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda son bir hafta içinde 12 şüphelinin gözaltına alındığı, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen üç zanlının tutuklandığı belirtildi.

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından haklarında işlem yapılan şahısların üst aramalarında çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Diğer şahıslarınsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- İzinsiz kazı yapan şahıslar yakalandı

Ürgüp ilçesi kırsalında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili Ürgüp ilçesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, sit alanı olarak belirlenen bölgede izinsiz kazı yapan 5 şahıs belirlenerek düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yaklaşık altı metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

Alanda kullanılan kazı malzemelerine el konulurken, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

