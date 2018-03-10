Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, ilçedeki çeşitli semtlerde ikamet eden yaşlı çiftleri ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Bayram Çöloğlu ve mahalle muhtarları ile evlere konuk olan Tekin,...

10 Mart 2018 Cumartesi 13:04
Nevşehir'den kısa kısa
banner230

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, ilçedeki çeşitli semtlerde ikamet eden yaşlı çiftleri ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Bayram Çöloğlu ve mahalle muhtarları ile evlere konuk olan Tekin, yaşlılarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Tekin, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlıların değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin bir gün yaşlanacağı bilinciyle yaşlılara gereken önemi vermesi gerektiğini belirten Tekin, hem birey olarak hem de devlet olarak her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını, onları çaresiz ve yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.


- Hacıbektaş'ta asayiş uygulaması

Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince asayişin sürdürülmesi ve suçun önlenmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Şahıslar ve karayolunda durdurulan araçlar kontrol edildi. Üç ayrı ekiple gerçekleştirilen çalışmada, 185 vatandaşın kimlik sorgusu yapılırken, incelenen 96 araçtan üçüne çeşitli eksikler nedeniyle cezai işlem uygulandı.

- Nevşehir'de trafik kazası

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.E. otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki A.E'ye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 50 BE 085 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırık olduğu bildirilen A.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
GülşehirHacıbektaşNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim