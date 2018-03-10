Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, ilçedeki çeşitli semtlerde ikamet eden yaşlı çiftleri ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Bayram Çöloğlu ve mahalle muhtarları ile evlere konuk olan Tekin, yaşlılarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Tekin, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlıların değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin bir gün yaşlanacağı bilinciyle yaşlılara gereken önemi vermesi gerektiğini belirten Tekin, hem birey olarak hem de devlet olarak her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını, onları çaresiz ve yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.





- Hacıbektaş'ta asayiş uygulaması

Hacıbektaş ilçesinde, jandarma ekiplerince asayişin sürdürülmesi ve suçun önlenmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Şahıslar ve karayolunda durdurulan araçlar kontrol edildi. Üç ayrı ekiple gerçekleştirilen çalışmada, 185 vatandaşın kimlik sorgusu yapılırken, incelenen 96 araçtan üçüne çeşitli eksikler nedeniyle cezai işlem uygulandı.

- Nevşehir'de trafik kazası

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.E. otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki A.E'ye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 50 BE 085 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırık olduğu bildirilen A.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.