Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek amacıyla yapıldığı bildirilen uygulamaya 55 polis katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı'nın idaresinde gerçekleştirilen uygulamada, 26 iş yeri denetlendi, 261 şahsın kimlik sorgusu yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan trafik denetiminde kontrol edilen 76 araçtan ikisine kusurlarından dolayı bin 608 lira para cezası uygulandı.

- Derinkuyu'daki futbol sahalarında iyileştirme çalışması

Derinkuyu ilçe Merkezi ile Suvermez köyündeki futbol sahalarına seyirci tribünü ve soyunma odası yapılması için çalışmalara başlanıldı.

Sahalarda incelemede bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Barış Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni birimlerin oluşturulması için inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

Turan, "Yaklaşık 6 ay önce tribün ve soyunma odaları yapılması için Spor Toto Teşkilatına başvuruda bulunmuştuk. Onay verildi ve keşif için bir personel gönderildi. En kısa zamanda ilçemiz standartlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır." dedi.

- Acıgöl'de aranan zanlı tutuklandı

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "karşılıksız çek düzenlemek" suçundan aranan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polisin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü uygulama kapsamında, İstanbul ve Kayseri adli makamlarınca hakkında arama kararı çıkarılan A.Ş, rutin kimlik sorgulama çalışmasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

