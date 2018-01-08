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Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medyadan, devlet büyüklerine hakaret ve darbe övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıya yasal işlem yapıldı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki...

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:41
Nevşehir'den kısa kısa
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medyadan, devlet büyüklerine hakaret ve darbe övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıya yasal işlem yapıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki A.B. hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı, "devlet büyüklerine hakaret ve darbe övücü" paylaşımlar nedeniyle cumhuriyet savcılığının bilgisi dahilinde yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

- Ürgüp'te uyuşturucuyla mücadele

Ürgüp ilçesinde 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüren polisin bir süredir takip ettiği H.Ç. ve M.T. adlı şahıslar yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların üst aramasında, satışa hazır vaziyette alüminyum folyoya sarılı 4,32 gram metamfetamin ve 1,28 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

- Özmen, güven tazeledi

Nevşehir Pazarcılar Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Selim Özmen ve Hüseyin Korkmaz başkanlık için yarıştı.

294 üyenin oy kullandığı seçimde Özmen 221, Korkmaz ise 72 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından Özmen, teşekkür konuşması yaptı.

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