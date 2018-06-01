Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için il merkezi ve bazı ilçelerde farklı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Mehmet N, Soner K, Ersoy U, Abidin İ, Emre Ş, Uğur Y, Ahmet Cemal A. ve İsmail T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet Cemal A. ve İsmail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hafta içinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 32'si gözaltına alınmış, zanlılardan 24'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklanan zanlıların evlerindeki aramada, yarı otomatik tüfek, ruhsatsız av tüfeği, 7,65 çapında 3 fişek, 2 kök Hint keneviri ile uyuşturucu kullanımına yarayan 5 aparat ele geçirilmişti.