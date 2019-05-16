Nevşehir'deki tefecilik operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan Harun O, Ahmet O, Mehmet K, Nihat Ç, Süleyman İ, Y.M. ve Y.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Y.M. ile Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Kent merkezi, Avanos ilçesi ile Kalaba ve Özkonak beldelerindeki 11 adrese 13 Mayıs Pazartesi düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi, çeşitli doküman ve dijital veriler ele geçirilmişti.



