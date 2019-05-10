Nevşehir'deki ramazan etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, her akşam farklı konuk ve gösterilerle devam ediyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi yanında oluşturulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlikte, şair Mehmet...