Nevşehir'deki ramazan etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, her akşam farklı konuk ve gösterilerle devam ediyor.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi yanında oluşturulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlikte, şair Mehmet Ercan ve orkestrası sahne aldı.
Program, çeşitli şiirleri Anadolu yörelerine ait türküler eşliğinde seslendiren Ercan, zaman zaman anlattığı hikayelerle dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.
Ramazan Sokağı'ndaki etkinlik, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve çeşitli eğlencelerle devam etti.
Kent halkı, alanda kurulan bin 500 kişilik iftar çadırına ve etkinliklere ilgi gösterdi.