Nevşehir'deki

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "İslam İlmihali Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilerek, Nevşehir Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce imzalanan protokol ile desteklenen yarışmanın sonucuna göre umre, altın ve Çanakkale gezisi ödüllerini almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kızlar ve erkekler kategorisinde ilk iki dereceyi elde eden öğrencilere çift kişilik umre, üçüncü olan öğrencilere tam, dördüncü olan öğrencilere çeyrek altın verilirken, ilk 40 kişi arasında yer alanlar ise Çanakkale ve Bursa gezisi ile ödüllendirildi.

Ödüllerinin takdimin ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı, "Bu şehirde gençlerin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Nevşehir Belediyesi olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Belediye olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız." dedi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

